Concluída a décima ronda, é hora de fazer balanços. No topo da classificação, os quatro primeiros classificados da Liga venceram o que significa que continua tudo na mesma por comparação com a jornada anterior.



Por sua vez, na cauda da tabela, o Portimonense igualou o Farense e os dois emblemas algarvios dividem o último lugar, o mais indesejado. Logo de seguida está o Boavista que somou um ponto em Paços de Ferreira na estreia de Jesualdo Ferreira.



Nota para o Marítimo de Nilton que bateu o Belenenses e saltou do fundo da classificação para o 11.º posto em igualdade com o Moreirense.



FIGURA DA JORNADA: Ricardo Quaresma



Ricardo Quaresma marcou e fez duas assistências na goleada do Vitória nos Açores e recebeu nota máxima do Maisfutebol nesta jornada. Por isso, o internacional português é, sem quaisquer dúvidas, a figura da ronda. Foi um autêntico «show» do extremo do clube de Guimarães, provando que velhos são os trapos. Quaresma ainda tem muito para dar à Liga.





GOLO DA JORNADA: Ricardo Horta, Sp. Braga-Rio Ave, minuto 44



Um golo de PlayStation. Após uma grande sucessão de passes tanto pelo corredor esquerdo como pelo centro, o Sp. Braga chega à área por Castro que assistiu Horta para uma conclusão fácil. O Rio Ave foi um espectador privilegiado de uma das mais belas jogadas da Liga 2020/21.





A defesa da jornada:



Odysseas Vlachodimos fez duas defesas absolutamente fantásticas no jogo do Benfica em Barcelos. Pouco depois de o Benfica ter chegado ao golo, o internacional grego agigantou-se na baliza e candidatou-se a uma das defesas do ano na Liga: defendeu com o pé o disparo de Lourency e mostrou reflexos brutais na recarga feita por Samuel Lino. O melhor mesmo é ver.