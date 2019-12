A prestação de Pizzi na goleada do Benfica frente ao Famalicão tornou-o na figura incontornável da 14.ª jornada. O internacional português fez dois golos e uma assistência ante os famalicenses e foi elevado a figura do encontro para o Maisfutebol.



De resto, o médio das águias recebeu a nota máxima (dez) do Sofa Score, parceiro do nosso jornal. Pizzi é o melhor marcador da Liga e está a viver a época mais profícua da carreira. Além de Bruno Lage, também o rival e companheiro de seleção, Bruno Fernandes, ficou rendido ao futebolista de 30 anos.



Além dos golos e da assistência, Pizzi teve 100 por cento de sucesso nos dribles, acertou na baliza quatro dos seis disparos feitos e ganhou 8 em dez duelos.











O golo da jornada:



Após uma semana complicada, Otávio liderou o meio-campo do FC Porto contra o Tondela. O médio brasileiro concluiu da melhor forma uma jogada absolutamente brilhante dos azuis e brancos: Díaz e Uribe iniciaram o lance e a bola chegou a Otávio que combinou com Nakajima. O nipónico pediu o apoio frontal de Corona e este correspondeu, isolando Otávio que atirou a contar.







A defesa da jornada:



De regresso à titularidade quase um mês depois, André Moreira fez uma bela defesa a cabeceamento de Fábio Abreu. O avançado cónego desviou a bola do guarda-redes, este esticou-se toco e com a ponta da luva impediu o golo.