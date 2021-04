Com o final do campeonato a aproximar-se vertiginosamente, a jornada disputada a meio da semana ajudou a dar ainda mais emoção a todas as lutas que ainda importam.

Na frente, o Sporting voltou a tropeçar, empatando em casa com o Belenenses, num jogo em que esteve a perder até ao último minuto dos descontos.

O golo de Jovane da marca dos onze metros serviu para atenuar um pouco as perdas, mas o triunfo posterior do FC Porto sobre o V. Guimarães, ainda que pela margem mínima, deixa os dragões a apenas quatro pontos da liderança.

Benfica e Sp. Braga também voltaram a vencer, reacendendo a luta pelo lugar que garante uma vaga na pré-eliminatória da Champions, enquanto imediatamente abaixo, na luta pela Liga Europa, o P. Ferreira voltou a perder, mas a derrota do V. Guimarães deixa os castores ainda com uma margem de seis pontos.

Já na luta pela permanência, das seis equipas mais aflitas, o Nacional, o Boavista e o Rio Ave perderam, sendo que os vilacondenses foram derrotados por um rival direto neste ‘campeonato’, o Marítimo, que se mantém em lugar de play-off de despromoção.

O Nacional é quem está em posição mais delicada, agora a sete pontos do primeiro lugar a salvo.

FIGURA DA JORNADA

O balde de água fria servida por Jovane com o golo do empate do Sporting aos 90+6 do jogo com o Belenenses molhou de forma particularmente dolorosa Mateo Cassierra. O avançado colombiano bisou em Alvalade e tudo fez para tirar os três pontos ao leão, que tão importantes eram para as contas dos azuis. O empate, porém, não apaga aquilo que Cassierra fez, e o avançado de 24 anos foi escolhido pela redação do Maisfutebol como a figura da ronda 28.

GOLO DA JORNADA

A jornada 28 deixa excelentes ‘highlights’ para recordar, com vários golos vistosos. Apesar de ficar uma ‘menção honrosa’ para o golo de Pizzi em Portimão, a redação do Maisfutebol elegeu o segundo golo de Iván Jaime em Barcelos como o melhor da jornada. O toque com que o espanhol contorna o guarda-redes do Gil Vicente tem tanto de subtil como de genial e vale-lhe a medalha de ouro desta corrida ao sprint.

DEFESA DA JORNADA

Tal como no que diz respeito aos golos, também nas defesas houve muitas e boas na jornada 28. Léo Jardim, por exemplo, deu um autêtico recital na Pedreira, apesar da derrota do Boavista com o Sp. Braga. Ainda assim, e da mesma forma que o dissemos em relação a Cassierra, também Kritciuk terá sofrido um pouco mais do que os outros no jogo com o Sporting. Não é como prémio de consolação, contudo, que leva a distinção de melhor defesa, com aquela em que travou o penálti de João Mário.