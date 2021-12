Os adeptos do Benfica estão a partilhas nas redes sociais um anúncio de uma empresa de recrutamento a pedir figurantes para uma gala de um clube de futebol, a realizar no dia 4 de março de 2022, no Campo Pequeno.



A Gala Cosme Damião realiza-se nessa data e nesse local. O clube encarnado, aliás, já recorreu a figurantes em 2020.



Segundo o anúncio, a função «consiste em marcar presença na Gala do Clube de Futebol Português com maior número de sócios, ocupando os espaços na zona da plateia».



Ps figurantes precisam de ter formação mínima ao nível do 12.º ano, excelente apresentação e disponibilidade imediata. A experiência anterior em funções similares é valorizada, embora não seja obrigatória.