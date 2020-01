Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, não ficou particularmente agradado com as críticas do treinador português ao valor da possível venda do jovem Reiner ao Real Madrid: 30 milhões de euros.

«Quando trouxemos o Jorge Jesus, acreditávamos no trabalho dele. Mas na parte financeira, não preciso da análise dele. Ele tem a análise dele, que eu não vou discutir», disse Marcos Braz.

O dirigente falou ainda sobre a saída de Paulo Pelaipe, que exercia a função de gerente do futebol do Flamengo: « Pedimos a renovação do contrato dele em dezembro, mas não foi possível. Simples. Tinha uma relação muito boa com o Pelaipe.»