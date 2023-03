Está cada vez mais complicada a vida de Vítor Pereira no Flamengo. Neste domingo, a equipa treinada pelo técnico português perdeu o dérbi do Rio de Janeiro com os rivais do Vasco da Gama, em casa, por 1-0.

O único golo da partida foi apontado por Pumita Rodríguez aos 49m, e apesar das várias tentativas, o Mengão não conseguiu chegar ao empate, para desespero de quase 70 mil adeptos no Maracanã.

Apesar da derrota, o Flamengo mantém a liderança do campeonato carioca, com 23 pontos, mais um do que o Fluminense, precisamente o próximo adversário, num jogo agendado para a próxima quinta-feira. O Flamengo já tem garantida a presença nas meias-finais da competição.

Recorde-se que, depois de ter trocado o Corinthians pelo Flamengo, Vítor Pereira já perdeu a Supertaça do Brasil e a Recopa, equivalente à Supertaça sul-americana.