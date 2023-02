Vítor Pereira não marcou presença na vitória do Flamengo sobre o Botafogo, por 1-0, neste sábado à noite, tendo sido o adjunto Rui Quinta a comandar a equipa no clássico carioca.

Ora inicialmente estava previsto que o treinador no banco fosse Vítor Pereira, sim, mas tal acabou por se mostrar impossível devido... ao trânsito do Rio de Janeiro nesta época do Carnaval.

Mas vamos por partes.

Antes de mais é preciso dizer que o Flamengo se apresentou frente ao Botafogo sem várias das suas principais figuras, que estão concentradas na final da Recopa Sul-americana, que se joga esta semana.

Ora esse grupo principal ficou a trabalhar com Vítor Pereira no Rio de Janeiro, enquanto um outro grupo viajou com Rui Quinta para Brasília, onde decorreu o jogo frente ao Botafogo.

Os planos da equipa técnica eram que Vítor Pereira desse treino ao grupo principal no sábado de manhã e logo a seguir viajasse para Brasília, para orientar o segundo grupo no jogo do Campeonato Carioca.

No entanto, o trânsito na cidade do Rio de Janeiro atrasou o treinador português, que ficou com receio de não conseguir embarcar a tempo e também não preparar o treino do dia seguinte. Por isso, Vítor Pereira alterou os planos iniciais, ficou no Rio de Janeiro e deixou a equipa em Brasília entregue a Rui Quinta.

«Quero dizer que Vítor Pereira é quem deveria estar aqui, que além de um extraordinário treinador, é uma fantástica pessoa, com um caráter inatacável. Não conseguiu estar aqui hoje, e é para ele que queremos dedicar essa vitória», disse no final o adjunto.