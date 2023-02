Tiquinho Soares viu dois amarelos num espaço de poucos segundos e foi expulso na derrota do Botafogo, de Luís Castro, frente ao Flamengo, de Vítor Pereira.

Mais do que isso, o avançado brasileiro que passou por Portugal pode enfrentar outro tipo de complicações, já que após a exibição do cartão vermelho, agrediu o árbitro com uma cabeçada.

Tiquinho, refira-se, representou o Nacional, o Vitória de Guimarães e o FC Porto no futebol português.

Ora veja: