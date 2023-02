Num jogo Clássico quentinho, o Botafogo perdeu contra o Flamengo por 1-0, na 9.ª jornada do campeonato Carioca.



Vítor Pereira aproveitou para poupar algumas das principais figuras, com vista à segunda mão da Recopa Sul-americana. Ainda assim, o Mengão foi capaz de chegar à vantagem graças a um golo de Matheus Gonçalves, logo aos seis minutos.



O conjunto de Luís Castro viu o VAR anular um golo a Carlos Alberto em cima do minuto 90 já depois de Carli ser expulso no banco. A partir daí, os jogadores do Fogão perderam a cabeça: o ex-FC Porto Tiquinho Soares foi expulso por acumulação de cartões amarelos e o ex-Benfica Marçal viu o cartão vermelho direto.



A vitória deixa o Flamengo na liderança isolada com 23 pontos, mais sete que o Botafogo, terceiro colocado, e mais quatro que o Fluminense, segundo.



Por sua vez, o Red Bull Bragantino goleou o Ituano por 5-1, numa partida da 11.ª ronda do Paulista.



Alerrandro bisou, Sorriso, Artur e Thiago Borbas anotaram os golos do conjunto de Caixinha enquanto André Luiz fez o golo de honra dos forasteiros.