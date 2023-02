O Cuiabá, de Ivo Vieira, caiu na primeira ronda da Taça do Brasil, ao perder em casa do São Raimundo RR, da quarta divisão, por 4-3.

A equipa da casa entrou melhor e aos 16 minutos já vencia por 2-0, fruto de golos de Allan Rosário e Tavinho. Iury Castilho reduziu aos 22 minutos, mas Allan Rosário bisou ainda na primeira parte e fez o 3-1.

A formação do técnico português reagiu na etapa complementar e conseguiu chegar ao empate: Alan Empereur reduziu aos 68 minutos, Mateusinho fez o 3-3 a quatro minutos dos 90.

No entanto, já nos descontos, Allan Rosário chegou ao hat-trick e acabou com as aspirações do Cuiabá na Taça. É, de resto, a primeira vez que o clube da quarta divisão brasileira chega à segunda fase da Taça do Brasil, naquela que é a 11.ª participação da sua história.