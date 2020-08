O Fulham juntou-se ao lote de clubes interessados por Florentino e já apresentou ao Benfica uma proposta ao Benfica. A notícia foi avançada pelo Record e confirmada pelo Maisfutebol.

O emblema recém-promovido à Premier League através do play-off quer o médio de 21 anos num acordo de cedência temporária com uma cláusula de opção de compra.

Jorge Jesus gosta de Florentino e o feedback que lhe tem passado nas primeiras semanas de pré-época tem ido no sentido de que conta com ele para atacar as várias frentes em 2020/21, vontade que pode ser decisiva neste dossier.

Recorde-se que, depois de ter sido muito importante com Bruno Lage na temporada de 2018/19, na qual os encarnados acabariam por conquistar o campeonato nacional. Florentino perdeu espaço em 2019/20. Primeiro, devido a uma lesão que o afastou dos relvados durante algumas semanas e, depois, aquando da chegada do alemão Julian Weigl ao plantel em janeiro. O médio só voltou a ser utilizado na reta final da época, já com Nélson Veríssimo, mas sempre na sombra de Weigl.

O Fulham não é, no entanto, o único clube interessado médio campeão europeu sub-19 em 2018. Também o Leeds de Marcelo Bielsa, igualmente promovido à Liga inglesa, está em conversações no sentido de se inteirar das condições necessárias para garantir a contratação de Florentino, um dos ativos do Benfica com maior potencial de valorização e que os encarnados não querem desperdiçar.