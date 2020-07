O treinador do Fluminense, Odair Hellmann, afirmou que houve «desrespeito por um membro da equipa técnica do Flamengo» no final do jogo entre as duas equipas, neste domingo, no primeiro encontro da final do campeonato Carioca.

«Eles comentaram a respeito dos três minutos da outra vez [no último encontro], e agora de novo. Fui comentar», disse Odair Hellmann, em referência ao tempo de compensação. «Houve um desrespeito de um membro da equipa técnica do Flamengo. Da mesma forma que eles pediram para nós termos calma, eu disse que ele iria respeitar o Fluminense e não dizer o que ele disse. Da próxima vez, que tenha respeito. Não é bom para a modalidade», acrescentou à FluTV.

O técnico deixou Jorge Jesus de mão estendida no final e entendeu que «o Fluminense mostrou superioridade nos dois tempos e sofreu o golo quando estava melhor» no jogo.

«Criámos mais do que o Flamengo, mas eles conseguiram marcar depois de um erro numa bola parada nossa. Eles têm muita qualidade, não podemos dar hipóteses. No futebol você tem de colocar a bola para dentro. Mas, na justiça do que foi o jogo, era para ser empate. Se tivesse de sair um vitorioso, teria de ser o Fluminense. Fomos melhores, mas não convertemos», analisou.