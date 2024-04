O Benfica venceu fora o FC Porto por 2-0, em jogo da fase de apuramento do campeão nacional de iniciados.

Os dois golos das águias foram marcados num espaço de 2 minutos. Depois de Tomás Almeida inaugurar o marcador no Estádio Dr. Jorge Sampaio, em Pedroso, a bola foi ao centro, os jogadores do FC Porto perderam a bola e Belov recebeu um passe e profundidade para fazer o segundo golo.

Com este resultado, o Benfica, atual campeão nacional de iniciados, amplia a vantagem no topo do campeonato: tem agora 28 pontos, mais 9 do que o FC Porto, que está no segundo lugar.