O Benfica venceu em casa o Sporting por 3-2, em jogo da 2.ª fase do campeonato nacional de juvenis.

Os cinco golos foram todos apontados na primeira parte. Rafael Luís inaugurou o marcador para as águias aos 17m, Vivaldo Semedo empatou aos 19m e voltou a marcar aos 43m já depois de João Rego ter recolocado o Benfica na frente do marcador. Na resposta, os encarnados beneficiaram de um autogolo para voltarem à vantagem.

O Sporting perde assim os primeiros pontos na segunda fase (zona sul) do nacional de juvenis e veem-se ultrapassados no topo do grupo pelo Benfica, que soma 11 pontos, mais dois do que os leões, mas também mais um jogo realizado.

Recorde-se que os rivais de Lisboa terminaram a Série D em igualdade pontual e invictos, com 11 vitórias e dois empates.