O Sporting recebeu e goleou o Rio Ave por 5-0, em jogo da 6.ª jornada da fase de apuramento do campeão do nacional de juvenis.

No regresso à competição após paragem devido ao Europeu sub-17, no qual Portugal chegou até às meias-finais, os leões mantiveram o pleno de vitórias e continuam sólidos na frente da prova, com 18 pontos, mais seis do que o Sp. Braga, que é segundo.

#JuvenisSCP | ⏹️ FINAL DO JOGO:

Os Leões goleiam o Rio Ave FC e continuam líderes isolados do Campeonato Nacional 💪🦁#SCPRAFC pic.twitter.com/108Q4Xk9be — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) June 5, 2022

Também neste domingo, ainda antes do jogo em Alcochete, o Benfica perdeu em casa com o Sp. Braga. Dinis, avançado de 16 anos, apontou os três golos dos minhotos, que foram para o intervalo a vencer por 3-0. O melhor que os encarnados conseguiram foi reduzir até à diferença mínima, com golos de Gustavo Varela e Alamara Djabi. O Benfica está no terceiro posto com nove pontos.

No outro jogo, o FC Porto - quinto classificado com 5 pontos) não foi além de um empate a um golo na receção ao Belenenses. Serif marcou para o FC Porto; João Infante para os azuis do Restelo.