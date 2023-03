O piloto mexicano Sergio Pérez venceu, este domingo, o Grande Prémio da Arábia Saudita, a segunda prova da época 2023 na Fórmula 1, com Max Verstappen a manter a liderança do Mundial graças ao ponto extra da volta mais rápida, obtido na última volta.

Pérez, que no sábado garantiu a “pole” para a corrida, perdeu a liderança para Fernando Alonso logo após a primeira curva, mas recuperou o primeiro lugar pouco depois, na quarta volta, tendo liderado até à 50.ª e última ao circuito saudita.

Depois da vitória de Max Verstappen no Bahrain, este é mais um triunfo para a Red Bull - com outro protagonista - mas novamente um Grande Prémio com 1-2 para a formação austríaca. Isto porque o atual bicampeão do mundo, que partiu para a corrida no 15.º lugar, subiu 13 posições e terminou apenas atrás de Pérez.

Já Fernando Alonso, que liderou a corrida cerca de três voltas, tinha garantido novo pódio, o segundo consecutivo, ao terminar na terceira posição. Contudo, o espanhol, que até subiu ao pódio para a cerimónia, foi penalizado em dez segundos, o que foi conhecido já após a corrida. Em causa esteve uma «penalização cumprida incorretamente». O castigo ditou a perda do terceiro lugar para George Russell (Mercedes), que tinha terminado o Grande Prémio a pouco mais de cinco segundos do espanhol.

Uma tarde agridoce para a Aston Martin, dado que Lance Stroll abandonou, num Grande Prémio que Alexander Albon (Williams), também não concluiu.

Pérez-Alonso num início animado

O arranque da corrida proporcionou de imediato a mudança de líder, com Fernando Alonso a arrancar bem e a atingir maior velocidade mais cedo do que Sergio Pérez, ultrapassando o Red Bull do mexicano logo na primeira curva. No entanto, foi sol de pouca dura na noite de domingo na Arábia Saudita, dado que Pérez resgatou a liderança ao fim de quatro voltas.

No meio disto, Alonso viu ser-lhe atribuída uma penalização de cinco segundos, devido ao posicionamento incorreto no arranque para a corrida: tinha as rodas esquerdas fora da caixa de partida.

Em paralelo, Charles Leclerc (Ferrari) e Max Verstappen (Red Bull), que arrancaram em oitavo e em 12.º lugares, respetivamente, foram escalando posições e entraram na zona de pontos logo nas primeiras dez voltas.

Stroll abandona, «safety car» baralha por instantes

O filme sereno da corrida que se ia instalando na luta da frente abanou quando, à volta 18, Lance Stroll teve problemas no carro, o travão a arder e imediata ordem da equipa para parar. O canadiano encostou o carro numa boa zona para extração, mas houve necessidade de «safety car» e a maioria dos pilotos aproveitou para realizar uma paragem.

Sergio Pérez, que por essa altura tinha boa vantagem para Fernando Alonso na liderança, viu o conforto do primeiro lugar em causa. Porém, no recomeço da corrida, na 20.ª volta, o mexicano arrancou forte e fugiu a Alonso, cavando cedo uma vantagem de alguns segundos.

A meio da corrida, na volta 25, Max Verstappen completou a escalada ao ultrapassar o último piloto de equipas adversárias, deixando Fernando Alonso para ascender à vice-liderança.

Da gestão de Pérez à luta pela volta mais rápida

A segunda metade da corrida não trouxe mais mudanças nos lugares de pódio e Pérez foi mantendo uma vantagem de cinco a seis segundos para o colega de equipa.

Entre algumas ultrapassagens interessantes a meio do pelotão, o que ditou mesmo mais animação foi a luta pela volta mais rápida na reta final. Sorriu a Max Verstappen, que tirou esse registo ao colega de equipa Sergio Pérez para manter a liderança do Mundial, apenas por um ponto (44 para 43 pontos). Segue-se Fernando Alonso, que agora tem 27 pontos.

A Red Bull lidera nos construtores, com 87 pontos, seguida da Mercedes (41) e da Aston Martin (35).

Artigo atualizado com a penalização atribuída a Fernando Alonso, já após a corrida.