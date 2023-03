O piloto mexicano Sergio Pérez (Red Bull) garantiu, este sábado, a “pole position” para o Grande Prémio da Arábia Saudita, numa qualificação marcada por problemas técnicos para o seu colega de equipa, atual líder do Mundial e bicampeão do mundo Max Verstappen, que vai arrancar da 15.ª posição no domingo.

Problemas técnicos deixaram Verstappen de fora, na segunda sessão de qualificação (Q2), sendo que o neerlandês vai partir apenas à frente de Yuki Tsunoda (16.º), Alexander Albon (17.º), Nyck De Vries (18.º), Lando Norris (19.º) e Logan Sargeant (20.º).

Na terceira e decisiva sessão de qualificação, Pérez registou o melhor tempo absoluto (1:28.265m), com Charles Leclerc a terminar no segundo lugar. No entanto, o monegasco da Ferrari vai arrancar para a corrida na 12.ª posição, devido a uma penalização.

Dessa forma, a ordem para a corrida conta com Sergio Pérez na frente, seguido de Fernando Alonso, George Russell, Carlos Sainz, Lance Stroll, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Guanyu Zhou, Kevin Magnussen e Valtteri Bottas. São estes, juntando-se-lhes Charles Leclerc, os 14 pilotos que partem à frente de Verstappen para a corrida, agendada para as 17 horas de domingo (hora de Portugal Continental), em solo saudita.