O piloto mexicano Sergio Pérez (Red Bull) venceu, este domingo, o Grande Prémio do Mónaco em Fórmula 1, que teve apenas 64 das 78 voltas realizadas, fruto do atraso de pouco mais de uma hora, motivado pelas decisões da direção de corrida, em relação à imensa chuva que assolou o circuito de Monte Carlo.

Pérez, que acabou a qualificação com uma batida antes do túnel no sábado, aguentou a pressão de Carlos Sainz nos 15 minutos finais da corrida e manteve a liderança num autêntico comboio final entre os dois Red Bull e os dois Ferrari. Sainz foi segundo, Max Verstappen terceiro e Charles Leclerc - que desta vez conseguiu mesmo acabar no Mónaco, em casa - foi quarto.

O top-10 ficou concluído com George Russell (Mercedes) em quinto, seguido de Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Alpine), Lewis Hamilton (Mercedes), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e Sebastian Vettel (Aston Martin). O finlandês e o alemão beneficiaram de cinco segundos de penalização a Esteban Ocon (Alpine) para subirem uma posição cada no final, com Vettel, assim, a entrar nos pontos. Ocon, que foi 12.º, terminou ainda atrás de Pierre Gasly, da AlphaTauri (11.º).

Numa corrida de grande dificuldade quanto às ultrapassagens, Daniel Ricciardo (McLaren) foi 13.º, Lance Stroll (Aston Martin) 14.º, Nicholas Latifi (Williams) 15.º, Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 16.º e Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 17.º. Alexander Albon, da Williams, bem como os dois Haas, Kevin Magnussen e Mick Schumacher, não concluíram a corrida.

Como 75 por cento da corrida foi realizada - eram necessárias pelo menos 58 voltas para tal - os pontos foram atribuídos na totalidade aos dez primeiros, assim como o ponto pela volta mais rápida.

Dupla volta de formação, «red flag» e uma hora pelo ar

Depois de uma sexta-feira de treinos livres e de um sábado de qualificação com muito calor e sol, a chuva prevista – e confirmada – mudou fortemente os planos das equipas e também da própria corrida, por fim neutralizada nas três horas máximas regulamentares, entre as 14 e as 17 horas.

Com a muita chuva que se verificava, as equipas, depois de montarem intermédios, foram obrigadas a calçar pneus para chuva extrema, ao mesmo tempo que a direção de corrida indicou a volta de formação com «Safety Car». O início foi adiado em nove minutos e a volta de formação virou duas, descontando logo uma das 78 voltas previstas para a corrida. Foi então que surgiu a primeira das duas bandeiras vermelhas do dia, com a recolha de todos os 20 pilotos às boxes, devido às condições climatéricas.

A corrida retomaria, por fim, às 15h05, atrás de «Safety Car».

Ritmo lento a abrir e intermédios a dar sinais

Já com a pista com bem menos água, mas ainda molhada, o ritmo das primeiras voltas foi claramente lento e, ao longo dos primeiros minutos, os pneus intermédios que poucos pilotos tinham, iam dando sinais positivos. Prova disso foi Pierre Gasly, que conseguiu as duas primeiras ultrapassagens da corrida, sem DRS, ao superar Guanyu Zhou e Daniel Ricciardo às voltas 13 e 14.

As paragens Red Bull-Ferrari que sorriram a Pérez

