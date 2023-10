Há algum tempo que se fala na possível entrada de mais equipas no Mundial de Fórmula 1. E também já se sabe que essa hipótese não agrada às atuais dez equipas do campeonato. Por isso, entre manifestar vontade de entrar no «circo», cumprir todos os critérios exigidos e, de facto, correr no campeonato é um longo caminho.

Para já. A Federação Internacional do Automóvel (FIA) aceitou a proposta da equipa Andretti, sediada nos Estados Unidos, para entrar na Fórmula 1 com a marca Cadillac da General Motors.

A entidade que rege o desporto automóvel a nível mundial tinha recebido quatro candidaturas mas a da Andretti Formula Racing foi a única que conseguiu passar à segunda fase do processo de seleção de novas equipas.

Todas as outras foram consideradas como não tendo cumprido os critérios exigidos. A FIA não revelou os nomes das outras equipas que foram avaliadas na segunda fase do processo.

A proposta da Andretti-Cadillac será agora avaliada pelos detentores dos direitos da Fórmula 1.

A equipa só será admitida se a sua entrada representar um valor acrescentado para o campeonato no seu conjunto.

Não há um prazo definido para que essa avaliação seja feita, mas é provável que dure alguns meses. É ainda mais provável que a F1 rejeite a proposta da Andretti.

É que, enquanto a FIA tem de aprovar as candidaturas que cumpram os requisitos pré-estabelecidos, os donos da F1 têm muito mais margem de manobra para decidir.

Os responsáveis da F1 têm olhado com desconfiança para a ideia de mais formações. E as dez equipas existentes tornaram clara a sua oposição a quaisquer novos participantes.

Os documentos que regem a F1, frequentemente referidos como o Acordo Concorde, permitem que até 12 equipas participem no desporto.

E impõem uma taxa «anti-diluição» de 200 milhões de dólares (cerca de 190 milhões de euros) a ser dividida entre as equipas existentes para as compensar pela perda de prémios monetários, causada pelo facto de os fundos da F1 serem divididos por onze e não por dez.

Algumas equipas já sugeriram que 200 milhões de dólares é um valor demasiado baixo.