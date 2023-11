George Russell (Mercedes) foi o mais rápido na terceira sessão de treinos no circuito de Abu Dhabi, no último Grande Prémio da temporada.



O piloto inglês fez o melhor tempo com 1:24,418 enquanto o companheiro de equipa, Lewis Hamilton, ficou no 12.º posto. Por sua vez, o campeão mundial, Max Verstappen acabou em sexto lugar (1:25,153).



Charles Leclerc (Ferrari), que fez o melhor tempo na segunda sessão de treinos, ficou na quinta posição na última sessão.

A McLaren completou o resto do pódio na terceira sessão de treinos, com Norris em segundo e Piastri em terceiro.

A corrida de qualificação está marcada para as 14h deste sábado.