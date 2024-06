Lando Norris garantiu a «pole position» para o Grande Prémio de Espanha, em Fórmula 1.

Em Barcelona, o piloto da McLaren foi o mais rápido e bateu o bicampeão do mundo, Max Verstappen (RedBull) por duas centésimas de segundo. Na segunda linha da grelha ficaram os dois Mercedes, de Lewis Hamilton e George Russell.

Seguem-se as 66 voltas ao circuito da Catalunha, sinónimo da corrida, a décima no Mundial, que tem início às 14h deste domingo.

