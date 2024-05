A DAZN informou, esta quinta-feira, que vai voltar a transmitir o campeonato mundial de Fórmula 1 no triénio de 2025-2027, incluíndo no pacote todos os Grandes Prémios, treinos, qualificações e sprints da competição.

O canal televisivo já tinha transmitido o desporto em questão, entre 2019 e 2021, na altura como Eleven Sports, mas a Sport TV é quem detém os direitos atualmente, mas apenas até 2024, ou seja, a presente temporada.

«Queremos dar continuidade ao crescimento do desporto motorizado em Portugal e, acima de tudo, continuar a valorizar o nosso produto para os fãs de desporto. As próximas temporadas de Formula 1 prometem trazer bastantes novidades que vão ter impacto na competição. Agregar a maior competição de motores do mundo ao melhor futebol da Europa é mais um passo importante para a DAZN se tornar a referência mundial do entretenimento desportivo, e com o melhor portfolio de conteúdos desportivos em Portugal», referiu Jorge Pavão de Sousa, diretor-geral da DAZN em Portugal.

De referir que a DAZN também adquiriu os direitos da Fórmula 2, Fórmula 3, F1 Academy e Porsche SuperCup.