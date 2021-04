Pela terceira vez na história da Fórmula 1 no circuito de Imola, a bandeira vermelha foi mostrada e a corrida foi interrompida. Depois do grave acidente com Gerhard Berger em 1989 e da morte de Ayrton Senna na maldita corrida de 1994, Valtteri Bottas e George Russell foram gora os protagonistas de um choque brutal.



Na 34ª de 63 voltas, Russell seguia na traseira de Bottas e tentou aproveitar uma das muitas retas da corrida para passar o finlandês da Mercedes. Ora, segundo foi possível perceber pelas imagens da transmissão televisiva, Bottas guinou ligeiramente para a direita e Russell assustou-se com o movimento.

O Williams do britânico foi à relva, descontrolou-se e bateu violentamente na traseira de Bottas, a mais de 300 quilómetros por hora. Ficaram os dois de fora, abalados, mas fisicamente bem.

Russell saiu do carro e foi pedir satisfações a Bottas. Como resposta, o finlandês fez-lhe um «manguito». Resta dizer que George Russell é o grande candidato a substituir Valtteri Bottas na Mercedes, caso o finlandês continue a ser incapaz de andar perto de Lewis Hamilton.

VÍDEO: o choque entre o Williams e o Mercedes

VÍDEO: o «manguito» de Bottas a Russell