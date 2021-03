Equilibrado como há muito não se via, a temporada na Fórmula 1 não podia ter começado da melhor maneira: num duelo épico entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, venceu o piloto da Mercedes no Bahrain, começando o ano da melhor maneira.

Verstappen até tinha partido da pole position, o seu Red Bull esteve na liderança a poucas voltas do fim, mas acabou em segundo. Valtteri Bottas, colega de Lewis na Mercedes, fecha o pódio.

Hamilton e Verstappen foram alternando na liderança durante grande parte da corrida, muito graças às paragens estratégicas das respetivas equipas nas boxes, até às últimas voltas, em que o jovem piloto dos Países Baixos se aproximou do britânico.

À volta 53 – de um total 56 – Verstappen conseguiu a tão ansiada ultrapassagem, mas deixou-se ultrapassar poucos segundos depois novamente por Hamilton, acabando o homem da Mercedes por garantir a liderança até ao fim – mas sempre com os dois pilotos colados até ao fim.

No meio da pelotão, Sergio Pérez, a estrear-se pela Red Bull, fez também uma excelente corrida, já que teve de sair das boxes no arranque, devido a um problema no motor, e acabou em quinto, atrás de Lando Norris, da McLaren, e à frente do monegasco Charles Leclerc, piloto da Ferrari que confirmou a melhoria do monolugar da mítica scuderia para esta temporada.