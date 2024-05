O piloto britânico Lando Norris (McLaren) venceu este domingo a corrida do Grande Prémio de Miami, estreando-se a vencer na Fórmula 1, à sua 110.ª corrida da carreira.

Na sexta prova da época 2024, Lando Norris contrariou o domínio do atual líder do campeonato e tricampeão do mundo, Max Verstappen (Red Bull), que terminou no segundo lugar, a 7.612 segundos do britânico.

Na terceira posição, a fechar o pódio, ficou o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), a 9.920 segundos de Norris.

Verstappen mantém o comando do campeonato, com 136 pontos. Em segundo lugar está Sergio Pérez (Red Bull), com 101. Seguem-se os dois Ferrari, com Leclerc em 3.º com 98 pontos e Carlos Sainz em 4.º com 85 pontos. Lando Norris é 5.º, com 83 pontos.

Nos construtores, a Red Bull lidera com 237 pontos, seguida da Ferrari com 189 e da McLaren com 124.