Depois da qualificação sprint e da corrida sprint, Max Verstappen voltou a ser o mais rápido na terceira sessão a valer do Grande Prémio de Miami e conquistou a pole position para a corrida principal, deste domingo.

O piloto da Red Bull assinou a pole – a 38.ª da carreira – com um tempo de 1.27,241 segundos, à frente dos dois Ferraris: o de Charles Leclerc (0,141 segundos) e Carlos Sainz (0,214 segundos).

A fechar o top cinco, ficaram Sergio Pérez (Red Bull) e Lando Norris (McLaren).

O Grande Prémio de Miami realiza-se este domingo, a partir das 21h00.

