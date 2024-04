O neerlandês Max Verstappen venceu, este domingo, o Grande Prémio da China de Fórmula 1.

O piloto da Red Bull, que já tinha vencido a corrida sprint na véspera, partiu da «pole position» e terminou as 56 voltas em Xangai com 9,751 segundos de vantagem sobre o britânico Lando Norris (McLaren), segundo classificado, e 13,253 segundos sobre o colega de equipa, o mexicano Sérgio Pérez, que foi terceiro.

Verstappen, que venceu pela primeira vez o GP da China, reforçou a liderança no campeonato do mundo. O neerlandês soma, agora, 110 pontos, mais 25 do que Pérez, que é segundo.