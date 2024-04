Depois de vencer a corrida sprint, Max Verstappen conquistou, este sábado, a pole position para o Grande Prémio da China, quinta prova da temporada de Fórmula 1.

O piloto da Red Bull, arrecadou a 100.ª «pole» para a sua equipa ao garantir o melhor tempo da qualificação, com 1.33,660 minutos, deixando na segunda posição o companheiro de equipa, o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), a 0,322 segundos.

