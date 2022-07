O mundial de Fórmula 1 chega ao circuito Paul Ricard, casa do Grande Prémio de França, 12.ª prova do campeonato.

Charles Leclerc, em Ferrari, sai da pole position, com o campeão do mundo e líder do mundial de pilotos Max Verstappen logo atrás num Red Bull.

Naquele que será o 300.º Grande Prémio de Lewis Hamilton (Mercedes) na Fórmula 1, Paul Ricard promete uma luta apertada entre Leclerc e Verstappen.

Uma corrida para acompanhar no Maisfutebol a partir das 14h00.