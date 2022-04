Charles Leclerc e Max Verstappen têm sido os grandes destaques deste início de temporada na Fórmula 1, com grandes batalhas nas três primeiras corridas, mas esta rivalidade já vem de há muito tempo, quando os pilotos da Ferrari e da Red Bull, respetivamente, partilhavam a pista nos karts.

À margem do Grande Prémio da Emilia-Romagna, Leclerc, o atual líder do campeonato, recordou isso mesmo quando questionado sobre a luta entre os dois pelo título do Mundial de pilotos.

«Vai ser muito apertado. Tem sido sempre apertado. No karting, ou era eu ou ele e por isso é que nos a certa altura nos odiávamos, porque muitas vezes as corridas não terminavam da melhor maneira possível», disse, citado pela BBC.

«Em que aspetos somos mais fortes ou não, como pilotos, não sei. Apenas temos dois estilos de condução muito diferentes. Algumas vezes vai ganhar ele, outras eu. E eu gosto assim», atirou.