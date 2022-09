O Grande Prémio dos Países Baixos ficou marcado por uma grande asneira da Ferrari. Carlos Sainz era terceiro, atrás de Max Verstappen e Chalres Leclerc, quando parou para ir à box, trocar de pneus.

O problema é que os mecânicos só tinham três para trocar no Ferrari número 55! Alguém se esqueceu do pneu traseiro esquerdo, com a pistola usada para trocar as rodas também a ficar um pouco fora de sítio.

Tanto assim é que Sergio Perez, que tinha parado na box da Red Bull, passou com a roda por cima da pistola.