Nova polémica entre Max Verstappen e Lewis Hamilton na véspera do Grande Prémio de Interlagos, em São Paulo, depois do piloto holandês da Red Bull ter tocado no carro do piloto britânico no parque de estacionamento.

O piloto inglês da Mercedes já estava sob investigação sobre uma alegada utilização irregular do DRS, mas agora surgiu uma nova polémica. Pouco depois dos pilotos terem estacionado os respetivos carros nos lugares de estacionamento que lhes estavam reservados, após a qualificação de sexta-feira, Vesrtappen aproximou-se do Mercedes de Hamilton e, segundo se pode ver nas imagens, toca na asa traseira do bólide.

Uma ação que pode ser interpretada como comportamento antidesportivo, uma vez que os pilotos estão estritamente proibidos de tocar nos carros dos adversários. A verdade é que o piloto holandês foi convocado pelos comissários para ser ouvido este sábado, por volta das 12h30 de Portugal.

Verstappen pode, assim, ser penalizado, tal como Hamilton, uma vez que a FIA adiou uma decisão sobre uma alegada irregularidade do Mercedes do piloto inglês para este sábado. Uma irregularidade que poderá estar relacionada com a asa móvel que despertou a curiosidade do rival.

Veja as imagens da nova polémica: