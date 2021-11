O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) foi o mais rápido na qualificação para o Grande Prémio do Brasil, a 19.ª corrida do Mundial 2021 de Fórmula 1, garantindo esta sexta-feira o primeiro lugar para a corrida sprint de sábado.

Hamilton garantiu a ‘pole’ para a sprint com o tempo de 1:07:934 minutos, 438 centésimos de segundo à frente de Max Verstappen (Red Bull), segundo, e 535 centésimos de segundo a menos do que Valtteri Bottas (Mercedes), terceiro.

A corrida sprint é uma novidade no Mundial da Fórmula 1 este ano, sendo no Brasil a terceira e última do calendário 2021, depois de Silverstone e Monza. Prolonga-se por um total de 100 quilómetros e dá três pontos ao primeiro classificado, dois ao segundo e três ao terceiro, definindo a ordem para a grelha de partida da corrida principal.

Para a corrida de domingo, Hamilton vai partir cinco lugares abaixo do lugar que conseguir na corrida sprint de sábado, devido a uma penalização relacionada com a troca de motor de combustão interna.