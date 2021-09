Se o piloto Sebastian Vettel acertou, em agosto, todos os campeões do mundo na Fórmula 1 de 1950 até 2020, o português Francisco Melo foi o protagonista do final do podcast «CarOnlineTV», na emissão de terça-feira, desafiando a proza do alemão ao acertar... todos os vencedores de todos os Grande Prémio entre 1985 e 1996 (!).

No debate sobre as incidências do Grande Prémio de Itália do passado domingo, ganho por Daniel Ricciardo e marcado pelo acidente entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, Melo fez algo que parecia impensável, junto dos outros participantes do podcast, Hugo Marcos e André Rodrigues.

«Sinceramente, sinto-me seguro entre 1985 e 1996», começou por dizer Melo, que não só foi acertando os vencedores, como foi dando pormenores sobre as corridas e também não caiu em rasteiras, nas perguntas de André Rodrigues.

Hugo Marcos, Francisco Melo e André Rodrigues (Car Online TV)

A primeira pergunta foi sobre o Grande Prémio de Portugal. «Fácil. Vencedor: Jacques Villeneuve, a célebre ultrapassagem por fora ao Schumacher na parabólica». E 1997? «Não houve Grande Prémio de Portugal», respondeu o também narrador da Eleven Sports, originando uma gargalhada geral, quando se esperava que fosse apanhado na «ratoeira».

Depois, foi sempre a debitar, como neste exemplo: «Itália 1998? Dobradinha da Ferrari: Gerhard Berger, Michele Alboreto. Spa 1987? Alain Prost. San Marino 1987? Nigel Mansell. Spa 1998? Primeira vitória da Jordan: Damon Hill, Ralf Schumacher. Suzuka 1988? Senna, fácil. Austrália 1987? Gerhard Berger. Grande Prémio da Europa 1994? Michael Schumacher. Imola 1991? Ayrton Senna».

E foi por aí fora… ao longo de 16 minutos.