Emocionado, Lewis Hamilton admitiu que vive um momento que vai muito além dos seus sonhos, com a conquista do sétimo título mundial de Fórmula 1.

Em declarações após a vitória no GP da Turquia, o piloto da Mercedes deixou ainda uma mensagem para as crianças.

«Estou sem palavras. Naturalmente tenho de começar por dizer um grande obrigado a todas as pessoas da equipa [Mercedes], as que estão aqui e as que estão na fábrica. Não faria isto se não estivesse nesta equipa. A nossa jornada tem sido monumental. Estou muito orgulhoso. Obrigado por terem estado comigo todos os estes anos. E um grande obrigado obviamente também para a minha família», disse.

«Isto vai muito além do que sonhei em criança. É importante as crianças e verem isto e saberem que ninguém pode dizer-vos que não conseguem alcançar os vossos objetivos. Sonhem com o impossível. Trabalhem para isso e nunca desistam», acrescentou.