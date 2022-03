O Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel (FIA) admitiu a existência de «erro humano» no Grande Prémio de Abu Dhabi de Fórmula 1 de 2021, mas atestou este sábado que os resultados «são válidos», mantendo-se o título ganho pelo neerlandês Max Verstappen, da Red Bull.

Em comunicado divulgado este sábado, aquele órgão da FIA revelou as conclusões do relatório instaurado após o polémico final do Mundial de 2021, que apontam para «erro humano» do então diretor de corrida, o australiano Michael Masi, que, contudo, «agiu de boa fé» de forma a permitir que a corrida terminasse «com bandeira verde», de acordo com o que é a vontade das equipas e pilotos.

No mesmo documento, citado pelo comunicado da FIA, os relatores consideram que, «além do objetivo de terminar a corrida com bandeira verde, tal como em toda a época de 2021, o diretor de corrida estava a agir de boa fé e a fazer o melhor que podia dadas as circunstâncias difíceis, sobretudo os constrangimentos de tempo para tomar uma decisão e a intensa pressão das equipas».

Por essa razão, os resultados da corrida de Abu Dhabi «são válidos, finais, e não podem ser alterados». Torna-se, assim, definitivo o primeiro título mundial de Max Verstappen.

O neerlandês conquistou o seu primeiro título mundial, ao vencer a derradeira etapa da temporada de 2021, em Abu Dhabi, onde ultrapassou o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) na volta final, na sequência da decisão do australiano Michael Masi antecipar o reinício da corrida após a entrada do ‘safety car’.

«O processo de identificação de carros dobrados com voltas até agora era manual e o erro humano levou ao fato de que nem todos os carros fossem autorizados a desfazer as voltas. Devido ao facto de as intervenções manuais geralmente acarretarem um maior risco de erro humano , foi desenvolvido um software que irá, a partir de agora, automatizar a comunicação da lista de carros que devem desfazer-se sozinhos», refere o mesmo comunicado da FIA.

Na mesma reunião do Conselho Mundial, foi ratificado o calendário do campeonato do mundo de Fórmula 1 com 23 corridas, mas sem a Rússia, pelo que deverá vir a ser anunciada uma corrida alternativa para o mês de setembro.