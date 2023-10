O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull), que se sagrou tricampeão do mundo de Fórmula 1 no sábado, venceu a corrida do Grande Prémio do Qatar, este domingo, no Circuito Internacional de Lusail.

Na 17.ª prova da temporada, Max Verstappen partiu na frente e manteve a liderança no arranque, marcado, logo na primeira curva, por uma disputa entre os dois Mercedes que atirou Lewis Hamilton para fora da corrida, na sequência de um toque com George Russell, que continuou, mas foi forçado a parar e caiu algumas posições.

O pódio da prova ficou completo com os dois McLaren, com Oscar Piastri a ser segundo classificado, seguido de Lando Norris.

Carlos Sainz (Ferrari) não partiu para a corrida, tendo a Ferrari anunciado, antes da prova, que o espanhol não iria participar «devido a um problema no sistema de combustível».

Foi um fim de semana quase perfeito para Verstappen, que fez “pole”, venceu a corrida e teve a volta mais rápida e só não venceu mesmo a corrida sprint, ganha por Piastri.

Ainda nos pontos ficaram George Russell (4.º), Charles Leclerc (5.º), Fernando Alonso (6.º), Esteban Ocon (7.º), Valtteri Bottas (8.º), Guanyu Zhou (9.º) e Sergio Pérez (10.º).

Esta é a 14.ª vitória de Verstappen na época 2023 em 17 corridas disputadas. Só não venceu na Arábia Saudita, no Azerbaijão (ambas ganhas por Sergio Pérez) e em Singapura, onde Carlos Sainz triunfou.