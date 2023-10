O piloto Max Verstappen (Red Bull) garantiu, esta sexta-feira, a “pole position” para o Grande Prémio do Qatar em Fórmula 1, a 17.ª etapa do Mundial, que pode ser de tricampeonato para o neerlandês.

Na terceira sessão de qualificação (Q3), Verstappen registou o melhor tempo entre os dez candidatos à “pole”, com o tempo de 1:23.778 minutos. Lando Norris e Oscar Piastri, ambos da McLaren, foram penalizados devido aos limites de pista (tiveram tempos de volta apagados) e por isso, a seguir a Verstappen, surgem os dois Mercedes, George Russell e Lewis Hamilton.

Na ordem para a partida da corrida de domingo (18h00), surgem depois Fernando Alonso (4.º), Charles Leclerc (5.º), Oscar Piastri (6.º), Pierre Gasly (7.º), Esteban Ocon (8.º), Valtteri Bottas (9.º), Lando Norris (10.º), Yuki Tsunoda (11.º), Carlos Sainz (12.º), Sergio Pérez (13.º), Alexander Albon (14.º), Nico Hulkenberg (15.º), Logan Sargeant (16.º), Lance Stroll (17.º), Liam Lawson (18.º), Kevin Magnussen (19.º) e Guanyu Zhou (20.º).

QUALIFYING CLASSIFICATION



Russell joins Verstappen on the front row



Norris and Piastri both have final lap times deleted and start P10 and P6 respectively#F1 #QatarGP pic.twitter.com/XM4wXIP5LX — Formula 1 (@F1) October 6, 2023

Verstappen começa da melhor forma um fim de semana que lhe pode dar novo título mundial e já este sábado. Para isso, basta-lhe o sexto lugar na corrida sprint do Grande Prémio do Qatar, agendada para as 18h30.

Aos 26 anos, Verstappen está prestes a repetir o feito de 2021 e 2022, mas de forma ainda mais folgada, após conquistar 13 vitórias nas 16 corridas já disputadas. Soma 400 pontos, mais 177 do que o mexicano e colega de equipa Sérgio Pérez, segundo classificado. Lewis Hamilton sete vezes campeão do mundo, em 2008, 2014 e 2015 e entre 2017 e 2020, segue no terceiro lugar, com 190.

Depois de a Red Bull ter assegurado o sexto título de construtores, o segundo seguido, a coroação de Verstappen é mais do que previsível. O neerlandês prepara-se para ser o quinto a somar três títulos consecutivos, reeditando os feitos do alemão Michael Schumacher, que conquistou cinco seguidos, e do argentino Juan Manuel Fangio, de Vettel e do antecessor Hamilton, que venceram quatro.

Ainda com 180 pontos em disputa, nos últimos seis Grandes Prémios, só Pérez poderia roubar o título ao companheiro de equipa - em caso de igualdade, penderia na mesma para Verstappen, uma vez que o mexicano só conseguiria somar oito triunfos, contra os 13 do neerlandês.

Caso Pérez vença a corrida sprint, no sábado, e Verstappen fique fora dos pontos – ou seja, se for nono ou pior - o neerlandês arrebata o título na corrida de domingo desde que seja oitavo classificado, independentemente de o mexicano vencer e também conseguir a volta mais rápida.

Se assegurar a conquista do título no Qatar, Verstappen iguala o feito do britânico Nigel Mansell, que, em 1992, conquistou o título a cinco provas do final do campeonato, ficando apenas atrás de Schumacher que, em 2002, obteve o seu sétimo título a seis rondas do fim.