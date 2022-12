O piloto neerlandês Max Verstappen admitiu que sentiu a posição de Lewis Hamilton na disputa pelo Mundial de Fórmula 1 de 2021, decidida na última volta da última corrida, em Abu Dhabi, que valeu o primeiro título ao homem da Red Bull.

Sem esconder que foi a maior «explosão de emoção» da sua vida, Verstappen garante que viu o outro lado, o de Hamilton, que procurava o seu oitavo título na Fórmula 1.

«Acho que dava para ouvir no rádio. Todos choraram. Aquele foi o melhor momento da minha carreira, à data», afirmou, em declarações reproduzidas pelo Motorsport-Total.com, na sexta-feira, falando do adversário, da Mercedes.

«Tudo parecia ótimo para ele e acontece aquilo. É difícil. A única coisa que eu disse para mim mesmo na altura foi: ele ganhou sete títulos e ganhou um deles quando parecia que ia perder e a situação mudou novamente na última volta. Então, eu esperava que ele entendesse. Mas sim, senti por ele», referiu Verstappen, falando da disputa pelo lado positivo.

«Claro que houve momentos em que nos enfrentámos. Mas respeitei-o sempre e acho que tivemos um ótimo duelo», notou.

A decisão do título na Fórmula 1, no Grande Prémio de Abu Dhabi, aconteceu à 58.ª e última volta, com o recomeço de corrida nessa altura depois de um «safety car» motivado pelo despiste de Nicholas Latifi a quatro voltas do fim.

Antes do despiste de Latifi, Hamilton tinha 11 segundos de vantagem para Verstappen, que conseguiu ir à ‘box’ para uma terceira paragem já em «safety car», colocando pneus macios para tentar um ataque final a Hamilton, caso a corrida recomeçasse de forma normal. Isto acabou por acontecer, Hamilton não conseguiu uma paragem de borla e Verstappen sagrou-se campeão do mundo pela primeira vez.