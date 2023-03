Afinal, Fernando Alonso pode mesmo celebrar o 100.º pódio da carreira na Fórmula 1.

O piloto espanhol tinha terminado o GP da Arábia Saudita no terceiro lugar, mas uma penalização empurrou-o para o quarto lugar.

Na base da decisão dos comissários esteve um toque do macaco hidráulico no carro de Alonso no momento em que o homem da Aston Martin foi às boxes pela primeira vez para trocar de pneus e cumprir uma penalização de cinco segundos devido ao mau posicionamento do monolugar na grelha de partida.

Assim que Alonso imobilizasse o Aston Martin, os mecânicos só poderia intervir na troca de pneus após cinco segundos, mas os comissários entenderam que a simples colocação do macaco e o consequente toque por baixo da asa traseira do carro de Alonso era motivo para nova infração.

Alonso ainda chegou a subir ao pódio com Max Verstappen (2.º) e o vencedor Sergio Pérez, mas foi depois penalizado em dez segundos e caiu do 3.º para o 4.º posto, por troca com George Russell, da Mercedes.

A escuderia britânica protestou a decisão e pediu a revisão da mesma apresentando um vídeo com sete outras circunstâncias idênticas nas quais a atuação dos mecânicos foi igual - toque do macaco no carro sem o levantar - e não houve penalizações, ao contrário do que sucedeu com Alonso.

Após o recurso da Aston Martin, os comissários reconheceram que o toque do macaco hidráulico no carro de Fernando Alonso não constituiu uma clara evidência de que se tratava de uma intervenção no carro, pelo que restituíram ao espanhol o terceiro lugar na segunda prova do Mundial de Fórmula 1.