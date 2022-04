A brincadeira de Sebastian Vettel com a scooter no circuito de Albert Park, em Melbourne, no final da primeira sessão de treinos livres para o Grande da Austrália, custou ao piloto alemão uma multa de cinco mil euros.

Recordamos que o piloto da Aston Martin teve um problema com o seu carro, ainda longe das boxes, e encontrou uma forma original para regressar junto da sua equipa, mas acabou por sair-lhe cara.

O incidente foi alvo de uma investigação da parte da organização do Grande Prémio que acabou com a aplicação de uma multa ao tetracampeão mundial por violação do artigo 26.7 do regulamento desportivo que proíbe a presença de pessoas na pista cinco minutos depois do final de sessão, com exceção do pessoal que está devidamente identificado para o efeito.

Segundo o relatório apresentado, Vettel terá pedido autorização para se deslocar na scooter, mas não era suposto ter ido sozinho. O piloto alemão acabou por arrancar, enquanto um funcionário ainda aguardava por instruções quanto à possibilidade do piloto utilizar a scooter.

Ora veja: