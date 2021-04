Depois de ter culpado Valtteri Bottas pelo violento acidente no Grande Prémio de Imola de Fórmula 1, George Russell admitiu que afinal foi ele o responsável pela colisão que levou à interrupção da prova durante cerca de meia-hora.

«Ontem não foi o meu melhor dia. Sei que seria uma das nossas melhores oportunidades para marcar pontos esta época e, quando os pontos são tão importantes para nós como é o caso de agora, às vezes corremos riscos. Não valeu a pena e tenho de assumir a minha responsabilidade por isso», escreveu o piloto da Williams numa mensagem publicada nas redes sociais.

Recorde-se que depois de sair do carro Russell dirigiu-se, exaltado, até Bottas para lhe pedir justificações sobre o sucedido.

«Sei que devia ter lidado melhor com toda a situação. As emoções podem falar mais alto no calor do momento e isso passou-se comigo ontem. Peço desculpa ao Vallteri [Bottas], à minha equipa e a todos os que se sentiram desapontados com o meu comportamento. Eu não sou essa pessoa e espero mais de mim, assim como sei que as outras pessoas esperam mais de mim. Aprendi uma dura lição neste fim de semana e vou sair desta como melhor piloto e melhor pessoa», penitenciou-se, virando agora baterias para o Grande Prémio de Portugal, o próximo do calendário entre 30 de abril e 2 de maio.

A colisão entre Russell e Bottas: