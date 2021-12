Charles Leclerc não tem mesmo uma boa relação com muros.

Depois de ter batido no segundo treino livre do Grande Prémio do Azerbaijão e na qualificação no Mónaco, o piloto da Ferrari voltou a bater contra uma parede, desta feita na segunda sessão de treinos do Grande Prémio da Arábia Saudita.

O monegasco de 24 anos pisou o corretor à entrada da curva 22 do circuito de Jeddah e acabou por perder o controlo do carro, embatendo com alguma violência contra o muro, devidamente acondicionado com barreiras de segurança.

Ora veja:

Leclerc saiu imediatamente do carro, aparentemente sem qualquer problema físico, mas o monolugar da Ferrari ficou em bastante mau estado e o treino foi dado como terminado, quando faltavam pouco mais de dois minutos para o final da sessão.

Lewis Hamilton terminou o treino com o tempo mais rápido, à frente do companheiro de equipa da Mercedes Valtteri Bottas e de Pierre Gasly (Alpha Tauri). O líder do campeonato de piloto Max Verstappen ficou na quarta posição com o seu Red Bull.

O Grande Prémio da Arábia Saudita corre-se no domingo, a partir das 17h30.