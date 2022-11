Nico Hulkenberg está de regresso à grelha da Fórmula 1, para substituir Mick Schumacher na Haas.

Afastado do Grande Circo desde 2019, altura em que deixou a Renault, o atleta de 35 anos foi piloto-reserva da Aston Martin (antes Racing Point) nas últimas três épocas. Agora está de volta, para fazer dupla com Kevin Magnussen na equipa norte-americana.

Já Mick Schumacher, filho de Michael Schumacher, vai deixar a Haas ao fim de dois anos, assim como a Fórmula 1. O jovem germânico, compatriota de Hulkenberg, assume o desejo de voltar.

«Não escondo que estou desapontado com a decisão [da Haas] de não renovar o meu contrato. No entanto, quero agradecer tanto à Haas como à Ferrari [era piloto da academia da scuderia italiana. (...) O meu fogo queima pela Fórmula 1 e vou trabalhar forte para regressar à grelha da Fórmula 1», escreveu, nas redes sociais.

We're pleased to welcome @HulkHulkenberg to Haas F1 Team as our driver for the 2023 FIA Formula 1 season, alongside Kevin Magnussen.#HaasF1 https://t.co/GfyiUWLlYV