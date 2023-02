A Ford anunciou nesta segunda-feira o regresso à Fórmula 1 em 2026, através da escuderia Red Bull, 32 anos depois de o alemão Michael Schumacher ter conquistado o 13.º e último título de campeão para o construtor norte-americano de automóveis.

«A Red Bull Powertrains e a Ford associam-se para desenvolver uma unidade motopropulsora híbrida de nova geração que vai fornecer motores às equipas Red Bull e AlphaTauri, pelo menos até 2030», anunciou o fabricante.

Antes de ter sido revelada a associação à escuderia campeã do mundo de construtores, que conta com o neerlandês Max Verstappen, bicampeão do mundo de pilotos, e é atualmente equipada por motores desenvolvidos pela japonesa Honda, a Ford tinha anunciado a intenção de regressar à Fórmula 1 em 2026, coincidindo com as alterações regulamentares para os motores.

«O gigante dos automóveis Ford confirmou a sua intenção de regressar à Fórmula 1 quando as novas regulamentações para os motores forem introduzidas, em 2026, o que significa que mais um capítulo vai ser escrito à rica história no desporto da empresa norte-americana», lê-se no comunicado da Fórmula 1.