Romain Grosjean foi esta terça-feira operado às mãos por causa do grave acidente sofrido no Grande Prémio do Bahrein. O carro que pilotava ficou em chamas, partiu-se ao meio e o piloto francês ficou com queimaduras nas mãos e nos tornozelos.

«O ligamento do polegar da minha mão esquerda foi danificado no acidente e é preciso limpar as feridas da queimadura», explicou o francês nas redes sociais antes da cirurgia, dizendo que fez também tratamento à mão direita por causa de uma lesão contraída no início do ano.

Após a operação, Grosjean partilhou uma imagem em que agradeceu o apoio dos fãs e disse: «Correu tudo bem».

Everything went well🙏🙏🙏 thank you all pic.twitter.com/RSKzovLJ9C — Romain Grosjean (@RGrosjean) December 15, 2020

