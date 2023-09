A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai distribuir mais de seis milhões de euros por 179 clubes, para melhoria de infraestruturas e aquisição de viaturas.

Este apoio surge no âmbito do programa Crescer 2024.

«Os clubes apresentaram candidaturas no valor de 20 milhões de euros (ME), sendo que contam agora com um apoio da FPF superior a seis ME para os seus projetos. Deste valor, 5,5 ME são destinados para melhoria de instalações e os restantes 724 mil euros são para a aquisição de carrinhas de transporte para atletas», explica o comunicado federativo.

Entre as candidaturas aprovadas estão 21 clubes de Lisboa, 20 do Porto, e 16 de Braga e Santarém, entre as associações mais abrangidas.