O orçamento apresentado pela direção da Federação Portuguesa de Futebol para a época 2022/23 foi aprovado por unanimidade em Assembleia Geral realizada neste sábado.

Fernando Gomes, presidente da FPF, disse prever um exercício positivo superior a 1 milhão de euros e rendimentos a rondar os 102 milhões, com a maior fatia (€40M) a ser proveniente de contratos televisivos, publicidade e patrocínios. Os gastos mais relevantes serão com as seleções nacionais: 28,6 milhões de euros.

O líder federativo destacou ainda a recuperação do número de atletas federados, que já supera o registado no período pré-covid, e o reforço da aposta no futebol feminino, que cresceu 12 por cento.

Na reunião magna foram ainda aprovados, também por unanimidade, votos de louvor a Tiago Craveiro, antigo CEO da FPF, e à Seleção Nacional de futsal.