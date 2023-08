O Mónaco e o Brest assumiram neste domingo a liderança na Ligue 1 de França, com duas vitórias em igual número de jornadas.

A equipa monegasca derrotou por 3-0 o Estrasburgo, com golos do japonês Takumi Minamino, aos 20 e 36 minutos, e Ben Yedder, aos 58.

O Brest do português Mathias Pereira Lage venceu por 2-1 em casa do Le Havre, com golos de Romani Castillo, aos 28 minutos, e Lilian Brassier, aos 56. O russo Daler Kuzyaev foi o marcador do único golo do Le Havre, aos 52 minutos.

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO DA LIGUE 1.