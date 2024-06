Depois de Kylian Mbappé e Marcos Thuram, Victor Wembanyama é a mais recente figura pública do desporto francês a vir a público assumir uma posição sobre as eleições legislativas que vão ocorrer no país nos próximos dias 30 de junho e 7 de julho.

Numa conferência de imprensa a propósito dos Jogos Olímpicos de Paris, este verão, o poste dos San Antonio Spurs posicionou-se ao lado de Mbappé contra os extremos, numa altura em que as sondagens dão a vitória à extrema-direita.

«Claro que as escolhas políticas são pessoais, mas para mim é importante afastar-me dos extremos», começou por dizer, citado pela RMC Sport.

«Acho que esta não é, de todo, a direção a seguir para um país como o nosso. Mesmo sendo pessoal, temos de falar, é assim que me sinto», acrescentou.

Na NBA há um ano, como jogador dos San Antonio Spurs, Victor Wembanyama foi eleito o rookie da época. Agora, prepara-se para representar a seleção francesa nos Jogos Olímpicos.